Samsun’da otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin su kanalına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 19. kilometresi Hacıömerli mevkisinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedri Zeki Öztürk (57) idaresindeki 10 TR 280 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarpıp su kanalına girdi. Kazada, araç sürücüsü Bedri Zeki Öztürk ile Fatma Öztürk (51) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.