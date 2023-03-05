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Samsun’da otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Samsun’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Asayiş 05.03.2023, 11:58
Samsun’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Gaziethempaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 55 AGE 475 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 55 EM 985 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ali Koçal yaralandı. Yaralı, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.