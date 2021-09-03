Samsun’da otomobil motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Yılmaz yönetimindeki 55 SS 157 plakalı otomobil Barış Uysal idaresindeki 55 AUB 36 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Barış Uysal, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.