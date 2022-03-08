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Samsun’da otomobil markete girdi: 2 yaralı
Samsun’da otomobilin markete girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
Asayiş 08.03.2022, 15:43
Samsun’da otomobilin markete girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde BİM markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil BİM markete girdi. Kazada markette bulunan 1’i çocuk 2 kişi yaralanırken, araçta ve markette de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.