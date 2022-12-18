Samsun’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes İ. (18) idaresindeki 55 BJ 280 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemediği öğrenilen 66 ADB 72 minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Enes İ. ile Cihangir T.(16), Şaduman T.(43), Büşra İ.(11) ve Sümeyye İ.(14) yaralandı. Yaralılar, özel bir hastane ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Enes İ. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cihangir T.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.