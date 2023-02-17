Samsun’da otomobil gasbına gözaltı

Samsun’da otomobil gasbı olayına karıştığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde 24 Ocak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.’nin otomobilinin gasp edilmesi olayına karıştığı iddia edilen E.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili daha önce gözaltına alınan T.C.A.’nın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.