Samsun’da otomobil gasbı iddiasına adli kontrol

Samsun’da otomobil gasbı olayına karıştığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde 24 Ocak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.’nin otomobilinin gasp edilmesi olayına karıştığı iddia edilen E.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.