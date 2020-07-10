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Samsun’da otomobil denize uçtu, sürücü sağ kurtuldu
SAMSUN'DA SÜRÜCÜNÜN DENİZE KAÇIRDIĞI OTOMOBİL SUYUN İÇİNE DÜŞTÜ.
Asayiş 10.07.2020, 18:16
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Samsun’da denize uçan otomobilde bulunan kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahil kısmında meydana geldi. Kadın sürücünün kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kayalıklardan denize uçtu. Olayda araç sürücüsü otomobilden çıkmayı başardı. Suyun içine gömülen otomobil ise vinç yardımıyla kurtarıldı.
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