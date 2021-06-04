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Samsun’da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 04.06.2021, 18:18
Samsun’da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Güngendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aygün idaresindeki 34 PS 5255 plakalı otomobil, Surıyusuf Sapağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Aygün ile Nadiye Aygün, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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