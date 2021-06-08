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Samsun’da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 08.06.2021, 11:18
Samsun’da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toptepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. idaresindeki 54 ABH 349 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan su kanalına düştü. Kanalda ilerleyip tekrar yola çıkan otomobil, sonra yolun solunda bulunan demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Fatih T. 112 ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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