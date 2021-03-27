banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mısır’da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Mısır’da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı
En güzel Berat Kandili mesajları...
En güzel Berat Kandili mesajları...
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan güven tazeledi
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan güven tazeledi

Samsun’da otomobil bariye çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 27.03.2021, 15:15
2
Samsun’da otomobil bariye çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Derebahçe Spor Tesisi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Zihni idaresindeki 61 AS 474 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek ota refüjdeki bireye çarptı. Kazada, Tuğçe Zihni yaralandı. Yaralı Tuğçe Zihni 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner422
11°
az bulutlu