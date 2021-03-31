Samsun’da otomobil barakanın üzerine uçtu: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin barakanın üzerine uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şeyhzeyneddin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet V. idaresindeki 55 GY 159 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak baraka bir yapının üzerine uçtu. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.