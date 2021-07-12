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Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 12.07.2021, 15:10
Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
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Samsun’da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 10. kilometresi Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Diken idaresindeki 55 PH 730 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kavşak içerisindeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü İsmail Diken ile İbrahim Yahşi yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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