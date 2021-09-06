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Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin aydınlatma diğerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 06.09.2021, 10:48
Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin aydınlatma diğerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dıybıyık Melihköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşkın Çam (26) idaresindeki 55 LR 226 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki aydınlatma diğerine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Aşkın Çam, 112 ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aşkın Çam’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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