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Samsun’da otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından otogarda yapılan operasyonda İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 12.10.2021, 17:13
Samsun’da otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından otogarda yapılan operasyonda İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ve İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu şüpheli şahıs E.Ç.’yi İstanbul dönüşünde Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarında yakaladı. Gözaltına alınan E.Ç. ile birlikte 198,34 gram metamfetamin maddesi ve 202 adet extacy hap ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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