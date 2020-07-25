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Samsun’da oto kurşunlama
SAMSUN’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇTAN AÇILAN ATEŞ SONUCU MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. KURŞUNLARDAN BİRİ PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN ÖN CAMINA İSABET ETTİ.
Asayiş 25.07.2020, 20:46
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Samsun’da seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu maddi hasar meydana geldi. Kurşunlardan biri park halindeki bir otomobilin ön camına isabet etti.
Olay, İlkadım ilçesi Divitçioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu kurşunlardan biri park halinde bulunan 55 AAC 868 plakalı otomobilinin ön camına isabet etti. Otomobilin ön camında kırılma meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri intikal etti. Olay yerini çevreleyerek incelemelerde bulunan ekipler 3 adet boş kovan buldu. Olayda 1 araca isabet meydana geldi. Can kaybı ve yaralanma olmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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