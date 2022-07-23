banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

Samsun’da örtü yangını: 3 dönüm alan zarar gördü

Samsun’da kimliği belirsiz kişilerin kablo yaktığı arazide çıkan örtü yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Asayiş 23.07.2022, 12:09
Samsun’da örtü yangını: 3 dönüm alan zarar gördü

Samsun’da kimliği belirsiz kişilerin kablo yaktığı arazide çıkan örtü yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi 238. Sokak’ta bulunan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevresinde ev ve orman bulunan alanda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kablo yakıldı. Kabloların yakıldığı sırada alevler çevredeki otlara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangın tüpleri ile müdahale etti.

Arazi şartlarının araç girişine uygun olmadığı yere itfaiye araçları ulaşamadı. Olay yerine gelmeye çalışan itfaiye aracı yolda kalınca traktör ile kurtarılmaya çalışıldı. İtfaiye erleri ellerindeki araç-gereçlerle alevlere müdahale ederek ormanlık alana sıçramasını engelledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından polis ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Yangında görgü tanıklarından bir çobanın ifadesi alınırken, yangınla alakalı inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
açık