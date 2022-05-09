Samsun’da Nisan ayında 59 kaçakçılık olayı meydana geldi

Samsun’da Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalar sonucunda meydana gelen 59 kaçakçılık olayında çok sayıda narkotik madde ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde uygulama ve denetimler devam ediyor. Bu çerçevede Nisan ayı içerisinde meydana gelen 59 kaçakçılık olayında 72 kişi jandarma timlerince yakalandı. Bu olaylar sonucunda 5 bin 89 adet sentetik hap, bin 582 gram kubar esrar, 321 gram toz esrar, 994 gram metamfetamin, 33 kök kenevir bitkisi, 31 adet sikke ve 6 bin 788 adet dolu makaron ele geçirildi.

Terör örgütüne üye 3 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik; 135 bin 75 şahıs ve 56 bin 635 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 551 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 3 şahıs yakalandı. 10 kayıp şahıs bulundu. 10 adet tabanca ile 13 adet av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca trafik timlerince 35 bin 730 araç sürücüsü kontrol edildi. 4 bin 312 araç sürücüsü, 2 bin 448 öğrenci ve bin 530 yaya olmak üzere toplam 8 bin 290 vatandaşa trafik kuralları konusunda eğitim verildi.