Samsun’da narkotik polisi Roman mahallesinde UYUMA uygulamasını tanıttı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İçişleri Bakanlığı’nın uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde hayata geçirdiği UYUMA mobil uygulamasını Romanların yaşadığı mahalleye giderek tanıttı.

Ekipler Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini anlattı ve bu çerçevede hazırlanan uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu UYUMA’nın kullanımını gösterdi. Roman kadınlar, gençler ve çocuklar ile mahalle sakinleri narkotik ekiplerini dikkatle dinledi. Mahalle sakinlerine bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Yapılan bilgilendirme çalışmasına Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Kovancı da eşlik etti. Kovancı, mahallenin önde gelenleriyle görüştü.

Karadeniz Bölgesi Roman Hakları Koruma Federasyonu Genel Başkanı Mümin Ergüler, yapılan çalışmadan memnun olduklarını ve uyuşturucunun yok olmasını istediklerini belirterek, "Mahallemiz olarak uyuşturucunun yok olmasını istiyoruz. Neden derseniz eğer ki biz bu ufak bir yaraya merhem olmazsak, bu yara yarın kansere çevirecek. Bu yaranın daha tedavi olma şansı yok. Bizim emniyetten istediğimiz bu çalışmaların devam etmesidir. Bu gençlik öldükten sonra okuma olmaz, yazma olmaz, bunlardan polis memuru çıkmaz, doktor çıkmaz, avukat çıkmaz, gençlik elimizde eriyip gider. Onun için bu şekilde biz emniyet güçlerimize güveniyoruz. Bunun çaresini bulacağız. Hep beraber birbirimizi bırakmayacağız. Emniyet bizimle, biz emniyette olacağız. Hep beraber birlik olup bunu yok edeceğiz" dedi.

Birçok mahalle sakini de uyuşturucu kullanımına karşı tepkilerini dile getirdi. Mahalledeki bir sokakta asılı olan, “Roman toplumu gençleri mahallene okuluna sahip çık. Mahallemizde kim uyuşturucu ve hap satıyorsa namussuz ve şerefsizdir, adam değildir” pankartı da dikkat çekti.