Samsun’da motosikletli polislerin çalışmalarında suç oranında azalma oldu

Samsun’da polisin önleyici hizmet faaliyetleri kapsamında suç oranlarında bir önceki yıla oranla azalma meydana geldi.

Samsun’da önleyici hizmet faaliyetleri ve meydana gelen olaylara müdahalede şehir planlamasından ve trafik yoğunluğundan kaynaklanan dezavantajlı durumun ortadan kaldırılması, genel asayişin sağlanması ve önleyici güvenlik hizmetlerin de etkinliğinin artırılması amacı ile kurulan Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalarda, il genelince 2019 yılı 9 aylık dönemde 37 bin 630 şahıs sorgulandı, 748 aranan şahıs yakalandı, 5 bin 951 araç kontrol edildi, 9 aranan araç yakalandı, 101 ruhsatsız tabanca, 22 pompalı tüfek, 54 kurusıkı tabanca, bin 3 kesici alet, 812,83 gram çeşitli sentetik uyuşturucu madde, 3 bin 171 adet sentetik ecza yakalandı.

Aynı polis ekipleri tarafından 2020 yılı 9 aylık dönemde ise 49 bin 718 şahıs sorgulandı, 829 aranan şahıs yakalandı, 7 bin 165 araç kontrol edildi, 5 aranan araç yakalandı, 98 ruhsatsız tabanca, 28 pompalı tüfek, 34 kurusıkı tabanca, 575 kesici alet, 5 kilo 646 gram çeşitli sentetik uyuşturucu madde, bin 582 adet sentetik ecza yakalandı.

Suç oranları düştü

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen önleyici hizmet çalışmalar sonucunda 2019 yılı 9 aylık dönemde ateşli silahla kasten yaralama suçlarında yüzde 26.1, kesici aletle kasten yaralama suçlarında yüzde 26.5 düşüş sağlandı. 2020 yılının aynı döneminde ateşli silahla kasten yaralama suçlarında yüzde 24.6, kesici aletle kasten yaralama suçlarında ise yüzde 16.3 düşüş sağlandığı açıklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güveninin temini için yapılan önleyici hizmet faaliyetleri sırasında Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Adem Keskin 08 Ağustos 2020 tarihinde sabit nokta oluşturularak yapılan yol uygulamasında dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan aracın yakalanmasına yönelik yapılan sıcak takip sırasında üstün cesaret ve fedakarlık göstererek şehit olmuştur. Suç ve suçlu ile mücadele kapsamında önleyici hizmet faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir" denildi.