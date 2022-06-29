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Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun’da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 29.06.2022, 15:35
Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun’da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. yönetimindeki 55 AGC 992 plakalı motosikletli kurye, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Zehra Y.’ye çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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