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Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’da motosikletin yayaya çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş 20.08.2022, 12:29
Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’da motosikletin yayaya çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Samsun’un Havza ilçesinin Mesut Kuru Caddesi üzerinde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sema Nur Serbest (18) idaresindeki plakasız motosiklet park halindeki araçların arasında yola çıkan yaya Hasan Çam’a (58) çarpıp devrildi. Kazada, Hasan Çam ile motosiklet sürücüsü Sema Nur Serbest ve motosiklette bulunan Zehra Kaya (29) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Hasan Çam Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen Samsun’daki hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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