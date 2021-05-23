banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Muharrem İnce Yargıyı göreve çağırdı!
Muharrem İnce Yargıyı göreve çağırdı!
Londra'da 200 bin kişi İsrail'i protesto etti
Londra'da 200 bin kişi İsrail'i protesto etti
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker açıklaması!
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker açıklaması!
Sedat Peker'den kardeşinin gözaltına alınmasına ilk tepki!
Sedat Peker'den kardeşinin gözaltına alınmasına ilk tepki!

Samsun’da motosiklet yayalara çarptı: 4’ü yaya 5 yaralı

Samsun’da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü yaya 5 kişi yaralandı.

Asayiş 23.05.2021, 23:43
Samsun’da motosiklet yayalara çarptı: 4’ü yaya 5 yaralı

Samsun’da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü yaya 5 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ç.(33) idaresindeki 55 ADK 567 plakalı motosikleti seyir halindeyken eşya taşıma işlemi sırasında kamyon kasası üzerinden düşen ve yaralanan Barış Acar (37) ile Acar’a yardım eden Emre Mırık (30), Yavuz Karagöz (35) ve Ufuk Ünal’a (52) çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Serkan Ç. ile yayalar Barış Acar, Emre Mırık, Yavuz Karagöz ve Ufuk Ünal yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
18°
açık