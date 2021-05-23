Samsun’da motosiklet yayalara çarptı: 4’ü yaya 5 yaralı

Samsun’da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü yaya 5 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ç.(33) idaresindeki 55 ADK 567 plakalı motosikleti seyir halindeyken eşya taşıma işlemi sırasında kamyon kasası üzerinden düşen ve yaralanan Barış Acar (37) ile Acar’a yardım eden Emre Mırık (30), Yavuz Karagöz (35) ve Ufuk Ünal’a (52) çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Serkan Ç. ile yayalar Barış Acar, Emre Mırık, Yavuz Karagöz ve Ufuk Ünal yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.