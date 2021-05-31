banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!
Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen akranlarını andı
Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen akranlarını andı
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes!
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes!

Samsun’da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Samsun’da motosikletin duran otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 31.05.2021, 09:43
Samsun’da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Samsun’da motosikletin duran otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Mete Yahşi Parkı Bulvarı önünde saat 08.00’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Saka (27) idaresindeki 55 BDH 05 motosiklet durakta yolcu indiren halk otobüsünün arkasında duran Negihan Kemaloğlu idaresindeki 55 ABU 775 otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Saka ile yanında bulunan Fatih Saka (23) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu