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Samsun’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 31.03.2021, 19:02
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Samsun’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir K. idaresindeki 61 AAJ 269 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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