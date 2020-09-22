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Samsun’da motosiklet kazası: 1 ölü
SAMSUN'DA MOTOSİKLETİN ORTA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 22.09.2020, 05:42
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Samsun’da motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolunun 52. kilometresi Lengerli mevkisinde saat 02.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Yıldırım (33) idaresindeki 55 JZ 483 plakalı motosiklet bordür taşına çarparak refüje devrildi ve çam ağacına çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Volkan Yıldırım, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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