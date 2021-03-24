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Samsun’da motosiklet kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 24.03.2021, 09:18
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Samsun’da motosiklet kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusufcan Polat idaresindeki 55 AEJ 12 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken Aydın Cancort yönetimindeki 55 AGE 76 plakalı kamyonetin ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusufcan Polat, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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