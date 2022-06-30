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Samsun’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 30.06.2022, 20:18
Samsun’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Ö. yönetimindeki 38 JZ 738 plakalı motosiklet ile Soner E. idaresindeki 55 AIA 835 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Berat Ö., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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