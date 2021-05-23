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Samsun’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 23.05.2021, 17:26
Samsun’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Utku Bozkurt idaresindeki 55 BAG 84 plakalı bir lokantaya ait motosikletli kurye direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi. Kazada yaralanan Cemal Utku Bozkurt 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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