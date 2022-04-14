Samsun’da mobilya yüklü tır alev alev yandı

Samsun’da mobilya yüklü bir tır seyir halindeyken çıkan yangında alev alev yandı.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Ahullu mevkisi muayene istasyonu önünde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den yüklediği gümrük malı mobilyayı Gürcistan’a götüren Gürcistan uyruklu Badrı Shaınıdze idaresindeki BA-003-GT çekici ve BG-003-T dorse plakalı tır, seyir halindeyken dumanlar yükselince sürücüsü aracı yolun kenarına çekerek kendini dışarı attı. Bu sırada alevler bir anda tırı sardı. Olay itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alev alev yanan tıra önce su ile müdahale etti. Su ile söndürülemeyen yangına itfaiye ekipleri bu kez köpük sıkarak söndürme çalışması yaptı. Yangın kontrol altına alınırken, tırdan geriye demir yığını kaldı.