Samsun’da mobilya imalathanesinde yangın

Samsun’da sanayi sitesindeki bir mobilya imarethanesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Samsun’un Canik ilçesi Yenimahalle Eski Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya imalathanesinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinen bilgiye göre, mobilya imalathanesinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, iş yerinde bulunan av köpeği ise telef oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.