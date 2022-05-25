Samsun’da MLKP operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yaptıkları planlı çalışmalar neticesinde; söz konusu terör örgütüne elaman ve maddi gelir temin ettiği yönünde tespitler bulunan Z.G. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan Z.G.’nin ikametinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu ve telefonlara takılı vaziyette iki adet sim kart, 1 adet flaş bellek, 1 adet dijital fotoğraf makinesi ve 3 adet yasaklı yayına incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma dahilinde Amazon Kadın ve Yaşam Derneği’nde yapılan aramalarda ise 1 adet laptop, 8 adet flaş bellek ve dernekle alakalı klasörler halinde evraklara incelenmek üzere el konuştu.

Z.G. gözaltı süresi uzatılması için Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece gözaltı süresi uzatılan Z.G. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.