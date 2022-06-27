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Samsun’da minibüse silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da bir minibüse tabancayla açılan ateş sonucu 1’i kadın 2 kişi yaralandı.

Asayiş 27.06.2022, 19:30
Samsun’da minibüse silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da bir minibüse tabancayla açılan ateş sonucu 1’i kadın 2 kişi yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Tilkili Mahallesi’nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (39) ve N.Ç. (33) adlı kadının içinde bulunduğu minibüse tabanca ve tüfekle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, saldırganlar kaçtı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili İ.T., A.K., O.Ç. ve E.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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