Samsun’da minibüs durağına silahlı saldırı: 4 yaralı

Samsun’da bir taksicinin, minibüs durağına pompalı tüfekli saldırı düzenlemesi sonucu 1’i simsar, 3’ü dolmuş minibüs şoförü 4 kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Havza ilçesinin 25 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede taksici olduğu öğrenilen D.G., minibüs durağında oturanlara pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda durakta bulunan simsar S.S. ile dolmuş minibüs sürücüleri İsa K., Ferudun B. ve Vahdet V. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.