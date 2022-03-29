Samsun’da mezbahada bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da mezbahada bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan bir firmaya ait et entegre tesislerinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mezbahada kasap olarak çalıştıkları öğrenilen S.A.’nın bıçaklı saldırısına uğrayan Kubilay Özkök (25) ağır yaralandı. Özel araçla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kubilay Özkök yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen S.A. polis tarafından gözaltına alındı.