Samsun’da metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Samsun’da ele geçen metamfetamin adlı uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorsikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliğine bağlı Yunus polisleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta yaptıkları aramada, 92,48 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan M.N., E.B. ve O.K. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.