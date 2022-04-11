Samsun’da kumar oynayan 34 kişi suçüstü yakalandı

Samsun’da kumar oynayan 34 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Gökçeçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir kahvehaneye kumar baskını düzenledi. Kahvehanede ’tombala’ adı verilen kumar oynayan 34 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri 34 adet tombala kağıdı, 90 adet tombala taşı ve kumar parası 5 bin 430 lira paraya el koydu.

Kumar oynayan 34 kişiye kişi başı bin 819 lira olmak üzere toplam 61 bin 846 lira idari yaptırım cezası uygulanırken, kahvehane sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.