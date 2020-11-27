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Samsun’da kokain ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da bir evde arama yapan narkotik polisin taş kokain ve esrar ele geçirirken, olayla ilgili 1’i kadın 2 kişi adliye sevk edildi.

Asayiş 27.11.2020, 18:13
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Samsun’da kokain ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun’da bir evde arama yapan narkotik polisin taş kokain ve esrar ele geçirirken, olayla ilgili 1’i kadın 2 kişi adliye sevk edildi.

OIay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikametlerinden uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen Y.K. ve S.K. adlı adlı kadının ikametinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 137,3 gram kokain taş kokain, 271,92 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. ve S.K. gözaltına alındı. polisteki sorgulaması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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