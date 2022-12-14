Samsun’da kilisenin papazı öldü

Samsun’daki Katolik Kilisesi’nin İtalyan vatandaşı olan papazı kilisede rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Mater Dolorosa Katolik Kilisesi’nin papazı olan İtalyan uyruklu Marcelo Antonıo Cısneros (64), dün akşam kilisede bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Yanında bulunan diğer görevliler tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Marcelo Antonıo Cısneros, kardiyoloji yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 yıldır kilisenin papazı olarak görev yaptığı öğrenilen Cısneros, yapılan müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.