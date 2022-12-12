Samsun’da kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan 82 yaşındaki bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde 03 Aralık’ta meydana gelen kazada bir aracın çarptığı Cemal Erdoğan (82) ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabah karşı hayatını kaybetti.