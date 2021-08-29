banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
''Aşı haram'' diyen imam açığa alındı
''Aşı haram'' diyen imam açığa alındı
E-scooter’da yeni dönem!
E-scooter’da yeni dönem!
1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!

Samsun’da kazada korkan çocukları trafik polisleri teselli etti

Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçta bulunan ve büyük korku yaşayan çocukları trafik polisleri teselli etti.

Asayiş 29.08.2021, 15:24
Samsun’da kazada korkan çocukları trafik polisleri teselli etti

Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçta bulunan ve büyük korku yaşayan çocukları trafik polisleri teselli etti.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Bafra Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin C. idaresindeki 06 PU 274 plakalı otomobil, 34 CZH 460 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadılar. Çocukları trafik polisleri teselli etti.

Yorumlar (0)
31°
açık