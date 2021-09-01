banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Belediye Başkanı vatandaşa 12 dakika boyunca küfretti
Belediye Başkanı vatandaşa 12 dakika boyunca küfretti
Volkswagen temyize gidiyor
Volkswagen temyize gidiyor
Batılı devletleri böyle 'gömdüler'
Batılı devletleri böyle 'gömdüler'

Samsun’da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 01.09.2021, 20:06
Samsun’da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 22 kilometresi Mahmutlu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafet Akyüz idaresinde 55 AGC 938 plakalı otomobil kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Duran Göksal yönetimindeki 55 YC 234 plakalı hafifi ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç refüje savruldu. Kazada araç sürücüleri Rafet Akyüz (52) ve Duran Göksal (68) ile Behiye Göksal (74) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık