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Samsun’da kavşakta feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Samsun’da motosiklet ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Asayiş 22.10.2021, 18:42
Samsun’da kavşakta feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Samsun’da motosiklet ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Hastane Kavşağı’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Yüksel Ö. idaresindeki 55 AZL 57 plakalı hafif ticari araç ile Hastane Kavşağı’na çıkmakta olan Hüseyin K. hâkimiyetindeki 55 KA 266 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç takla atarak durabildi. Olayda motosiklet sürücüsü Hüseyin K. ağır yaralanırken, hafif ticari araçta bulunan Yüksel Ö. ve Seher Ö. olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı motosiklet sürücüsü ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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