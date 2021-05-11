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Samsunda kardeşler uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da iki kardeş narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Asayiş 11.05.2021, 14:44
Samsunda kardeşler uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da iki kardeş narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine B..T. ve kardeşi E.T.’nin evlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 9 paket halinde satışa hazır vaziyette 6,17 gram bonzai, 84 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 975 TL paraya da el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan B.T. ve E.T. kardeşler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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