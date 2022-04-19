Samsun’da kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücü, ekiplerin yoğun çabaları ile çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çarşamba ilçesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 GP 685 plakalı kamyon ile karşı şeritten gelen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan savrulurken, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan 2 yaralıyı Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, ayağı debriyaj bölümünde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları ise dakikalarca sürdü. 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve vatandaşlar, yaralının araçtan çıkartılabilmesi için yoğun çaba sarf etti. Yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralanırken, diğer 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada araca sıkışan şoförün araçtan çıkartılmaya çalışıldığı görüntüler ise kazanın vehametini gözler önüne serdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.