Samsun’da kamyonet hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da kamyonetin hafif ticari araç ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Sansun Valiliği karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cesim Kaya idaresindeki 06 CEL 059 plakalı kamyonet önündeki Recep Kılıç yönetimindeki 55 FD 066 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, Muhammet Eren Kılıç (16) yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.