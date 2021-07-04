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Samsun’da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Samsun’da kapalı kasa kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 04.07.2021, 18:22
Samsun’da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Samsun’da kapalı kasa kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Karamara idaresindeki 55 DD 017 plakalı kapalı kasa kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilerek ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Levent Karamara ile Melisa Karamara ve Melek Karamara yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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