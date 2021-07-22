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Samsun’da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Samsun’da rampa aşağı inerken devrilen dondurma firmasına ait kamyonetin sürücüsü kazada yaralandı.

Asayiş 22.07.2021, 12:05
Samsun’da kamyonet devrildi: 1 yaralı
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Samsun’da rampa aşağı inerken devrilen dondurma firmasına ait kamyonetin sürücüsü kazada yaralandı.

Kaza, Liman Mahallesi Fener Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı inen İsmail Aydın idaresindeki 34 EA 7089 plakalı bir dondurma firmasına ait kamyonet, kayarak yolun tek şeridine devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İsmail Aydın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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