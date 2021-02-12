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Samsun’da kamyonet baraj gölüne uçtu: 3 ölü, 1 yaralı
Samsun’da kamyonetin baraj gölüne uçtuğu kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Asayiş 12.02.2021, 18:45
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Samsun’da kamyonetin baraj gölüne uçtuğu kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, Bafra-Kolay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bara istikametine seyir halinde olan bir kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle Derbent Baraj Gölü’ne uçtu. Kazada 1 kişi sağ kurtarılırken, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.