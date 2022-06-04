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Samsun’da kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 04.06.2022, 23:24
Samsun’da kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 74. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Oral idaresinde bulunan 53 K 4274 plakalı kamyon kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Tuğba Yeşilyurt yönetimindeki 52 ACN 328 plakalı otomobil ile Zeynep Sezgül idaresindeki 34 NK 0998 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücü Zeynep Sezgül (30) ile Ümmihan Sezgül (60) ve Ahmet Sezgül (61) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet Sezgül tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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